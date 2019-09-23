為鼓勵婦女定期接受乳癌篩檢，台中市衛生局23日宣布設籍台中市，符合45至69歲免費乳房X光攝影檢查資格者，11月30日前完成乳房X光攝影檢查，自動納入癌症篩檢系統名單參加抽獎，有機會將「萬元黃金豬」帶回家！

衛生局長曾梓展表示，目前全台女性癌症，乳癌發生率第一、死亡率第四，早期發現非常重要，而乳房X光攝影是乳癌篩檢的最佳工具；衛生局與全市27家乳房X光攝影認證醫療機構合作，提供晚間時段的「星光」及周末、假日時段的「週末」乳攝篩檢服務，今年更提供豐富獎項，相信能提高乳癌篩檢率。

這次活動特別邀請到抗癌天使王小姐現身說法，現年53歲的王小姐，以前感覺身體很健康，忽略定期篩檢，直至一次事故後至醫院回診，在醫生的邀約下順道做乳房X光攝影檢查，赫然發現罹患第2期乳癌，情緒焦躁不安，先生為給予鼓勵及支持，甚至理光頭，讓她感動不已，勇敢抗癌，接受手術及化療。

衛生局表示，這次好康活動除準備10隻「幸福黃金豬」外，另對生肖屬豬的民國48年次、60年次及首次符合篩檢的民國63年次女性完成乳房X光攝影檢查者，只要上網登錄，再加碼送150元商品卡。歡迎民眾把握篩檢抽大獎機會，也為自己健康把關。

(中時 )