李冠杰考上新莊高中後，他毅然決然選擇高職就讀。（葉書宏攝）

李冠杰希望未來有機會擔任國手、出國比賽。（葉書宏攝）

網頁設計。（葉書宏攝）

教務主任王本堯讚許李冠杰（中）是個不服輸的學生。（葉書宏攝）

智光商工資訊科三年級學生李冠杰本考上新莊高中，因興趣使然改念高職，對於程式、軟體一竅不通，憑著「興趣」學習，3年後從門外漢搖身一變成為全國技能競賽全國賽網頁設計職類競賽項目銀牌，日後還有機會成為國手、出國比賽。

據悉，李冠杰出生於大陸，國小六年級時跟隨母親移居台灣，從小對於「DIY」的事物相當有興趣，考上新莊高中後，他毅然決然選擇高職就讀，還因此搬到學校旁租屋居住。

「從小就很喜歡動手做的事物！」李冠杰說，國小、國中都一直與書本為伍，但他對於國語、數學等不敢興趣，儘管考上新莊高中後，最後仍選擇智光商工資訊科就讀。

智光商工教務主任王本堯讚許李冠杰是個不服輸的學生，比賽前他著重於技術及心理成面輔導，技術不夠就加強訓練，學生自信心不足就替學生找回自信，幫助學生找到屬於他們的舞台。

智光商工校長陳炳輝表示，資訊科學生102學年度曾在教育部主辦的工業類科技藝競賽軟體設計工與電腦修護工獲得全國第一名；接著在105學年軟體設計工與電腦修護工得到雙料亞軍。

資訊科畢業學生林煒淳在勞動部勞動力發展署主辦的全國技能競賽網頁設計曾獲金牌佳績，並當選第43屆國際技能賽國手，代表台灣參加世界技能競賽，為國爭光。智光商工資訊科學子的專業技能表現，真不得不讓國中學生及師長們對技職體系教育另眼相看。

(中時 )