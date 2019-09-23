去年雲林選舉看板。(資料照/一級嘴砲技術士)

PTT網友狂酸李進勇。(政黑版)

立委林為洲等人今天於立法院內政委員會，質疑中選會主委李進勇的黨派色彩。立委許毓仁指出，李進勇在敗選後曾說將退出政壇，為何又回鍋擔任政務職？李進勇表示，當時所指的是離開「雲林政壇」。看到李進勇的言論，網友笑去年選輸台北市長信守承諾「退出政壇」的姚文智解套了。

立委許毓仁今質詢時表示，李進勇擔任中選會主委後，應說清楚有無私下跟民進黨高層互通有無。許毓仁也提到，李進勇曾說「退出政壇」，被執政黨提名中選會主委後，又走馬上任。許毓仁諷刺，被提名前和被提名後是不同的李進勇。

針對藍營立委的質詢，李進勇表示，並未和綠營高層聯絡，若有，依法辦理。李進勇也承認，退出民進黨確是為了就任中選會主委，但強調是為了保持中立性。李進勇也回答，去年在縣長選舉敗選後所做承諾，是指離開「雲林政壇」。李進勇說，未來將不會參與雲林縣的任何選舉。

PTT政黑板網友笑翻說「原來當初喊的是退出雲林政壇哦！其實我本來以為李進勇算是老實人那種，結果看來他也蠻奸巧的。以後會不會有人喊退出政壇後又回來被人問一樣問題時，都回是要退出地方政壇呀！」

其他人留言「民進黨的退出政壇都好奇特」、「這是在幫退出台北政壇的某人鋪梗嗎」、「看來看去還是只有姚文智是真男人」、「笑死」、「X，這是大號的謝長廷還是小號的謝長廷」、 「有臉皮講出這樣的話，其實也不簡單」、「李在雲林幹到沒人挺也是奇葩」、「昔有柯第一任不組黨今有李在故鄉結束政治生命」、「所以謝長廷退出的是高雄政壇這樣？菸黨」、「姚文智：原來還可以解釋，那我解套啦！」

(中時電子報)