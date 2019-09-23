中和警局結合義警中隊 投身公益捐血活動 17:022019/09/23 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北市中和警分局及中和義警中隊於9月21日在中和區秀山國小前辦理公益捐血活動。（中和警分局提供／葉書宏新北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市中和警分局及中和義警中隊於9月21日在中和區秀山國小前辦理公益捐血活動。（中和警分局提供／葉書宏新北傳真） 新北市中和警分局及中和義警中隊於9月21日在中和區秀山國小前辦理公益捐血活動。（中和警分局提供／葉書宏新北傳真） 新北市中和警分局及中和義警中隊於9月21日在中和區秀山國小前辦理公益捐血活動。（中和警分局提供／葉書宏新北傳真） 新北市中和警分局及中和義警中隊於9月21日在中和區秀山國小前辦理公益捐血活動。（中和警分局提供／葉書宏新北傳真） 夏秋之際，全台氣候高溫、多雨、多颱風，使得血袋庫存數量經常拉起警報，新北市中和警分局及中和義警中隊於9月21日在中和區秀山國小前辦理公益捐血活動，鼓勵大家捲起袖子、捐出熱血。 中和義警中隊為拋磚引玉，特贊助捐血禮品，凡捐血達250cc以上者，致贈2公斤白米1包。 中和警分局長林故廷、義警中隊長張瑞山共同表示，社會大眾能一起挽袖捐出熱血，熱情響應救人公益活動，以熱血來凝聚愛心，傳承生命動力，共譜祥和溫馨的社會，是為社會貢獻最有意義的活動。 (中時 ) #中隊 #中和 #捐血 #活動 #義警 也許您會感興趣 推薦閱讀 屈公病蔓延 北市萬華驚見首例 01:122019/09/19 地方新聞 中和火警 92歲老婦全身僵硬 疑火警前死亡 10:572019/09/19 社會 想要認識妹！中和KTV釀流血衝突 11:162019/09/19 社會 新北屈公病再添2例 累積14例 15:452019/09/19 生活 新北屈公病例 再添2起 04:102019/09/20 地方新聞 亞馬遜矢言2040年達成碳中和 鼓勵其他企業效法 14:222019/09/20 國際 照顧機車族停車權 陳錦錠爭設機車格 19:172019/09/20 政治 貝佐斯誓言2040年達成碳中和 04:102019/09/21 兩岸要聞 連千毅涉槍砲、恐嚇 遭警中和逮捕 14:452019/09/21 社會 抗震不難 消防猛男示範「趴下、掩護、穩住」3步驟 18:212019/09/21 生活 社會熱門新聞 夾娃娃機店不夾娃娃 國中小情侶上演活春宮全被錄 - 社會 連千毅現主時被收押 原來是小弟供出他 - 社會 英雄不惜英雄 前健美國手約戰館長卻報警了... - 社會 美魔女按摩睡著 他騎上馬火速衝刺 - 社會 壯陽業要崩了！「這一味」竟讓男友更持久 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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