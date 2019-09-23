新北市中和警分局及中和義警中隊於9月21日在中和區秀山國小前辦理公益捐血活動。（中和警分局提供／葉書宏新北傳真）

新北市中和警分局及中和義警中隊於9月21日在中和區秀山國小前辦理公益捐血活動。（中和警分局提供／葉書宏新北傳真）

新北市中和警分局及中和義警中隊於9月21日在中和區秀山國小前辦理公益捐血活動。（中和警分局提供／葉書宏新北傳真）

新北市中和警分局及中和義警中隊於9月21日在中和區秀山國小前辦理公益捐血活動。（中和警分局提供／葉書宏新北傳真）

夏秋之際，全台氣候高溫、多雨、多颱風，使得血袋庫存數量經常拉起警報，新北市中和警分局及中和義警中隊於9月21日在中和區秀山國小前辦理公益捐血活動，鼓勵大家捲起袖子、捐出熱血。

中和義警中隊為拋磚引玉，特贊助捐血禮品，凡捐血達250cc以上者，致贈2公斤白米1包。

中和警分局長林故廷、義警中隊長張瑞山共同表示，社會大眾能一起挽袖捐出熱血，熱情響應救人公益活動，以熱血來凝聚愛心，傳承生命動力，共譜祥和溫馨的社會，是為社會貢獻最有意義的活動。

(中時 )