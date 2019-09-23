90歲張姓老婦迷途，警方協助她確認身分與家人團聚。（新店警分局提供／葉書宏新北傳真）

新北市新店警分局深坑分駐所警員陳建仁、詹景翔於日前巡邏勤務時，於深坑區文化街發現一名白髮老婦坐於騎樓，神情慌張似需要協助；員警詢問其姓名及住居所，因老婦疑有輕微失智且鄉音濃厚口齒不清，無法立即得知其姓名住所。

老婦數度想起身行走惟身體搖晃便無法順利移動，警方擔心老婦身體狀況便先行將老婦帶返所照料並查證身分。

返所後因該時段案件較多，所裡員警尚需處理其他案件，所長劉宥辰先以警用載具M-Police人臉辨識系統進行辨識，惟未發現身分相符人士，復又花費一個多小時以紙筆及老婦口音為依據，溝通推斷老婦名字應為設籍於北市內湖區的90歲張姓老婦，惟經連繫當地員警前往查訪該址並無人居住。

後來所長持續與張姓老婦溝通，得知其女兒錢女，因姓名較為特殊警方遂以網路關鍵字搜尋「深坑」與「錢女姓名」，果然發現一位同名同姓且地緣相符的資料，輾轉聯繫上錢女，證實其母親未在家中且不知去向。

隨後由所長劉宥辰、警員陳建仁攙扶老婦搭乘警車回到錢女住處。警方臨走前也特別叮嚀錢女應多加注意母親行蹤，並配戴有聯繫方式之手環或吊牌，以免類此情形再度發生，錢女對新店警方為民服務之熱忱深表肯定與感謝，若不是警方積極尋找後果真的不堪設想，非常感謝新店警方。

(中時 )