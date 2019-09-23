捕蟹漁民正為萬里蟹中的三點蟹進行分級處理。（新北市漁業處提供／譚宇哲新北傳真）

秋意漸濃，萬里蟹產季開跑，新北市府9月25日上午10點30分在板橋麗寶百貨2樓舉辦產季起跑記者會，提供限量50盒、8隻裝的產地直送熟蟹，以499元優惠價開放民眾排隊搶購，現場還有漁村媽媽傳授活蟹料理小撇步，邀請民眾品嘗當季「尚青a」萬里蟹。

新北市漁業處指出，由於萬里蟹中的花蟹、三點蟹、石蟳皆屬於天然野生海蟹，只要離開海水或接觸到淡水，極容易死亡，活蟹宅配較其他漁獲困難許多，生凍後的蟹肉則會走味，因此活蟹入港後，漁村婦女們就會立刻水煮或蒸熟，再放入冰箱冷藏慢慢享用。

因此，記者會現場特別請野柳漁港裡的漁村媽媽精選規格落在3至4隻一斤大小的萬里蟹，先以冰塊加水將萬里蟹凍暈，再以大火蒸煮到最適熟度，降溫後冷凍運送到會場，保留最鮮甜滋味。

漁業處表示，萬里蟹搶購活動將於25日上午10點30分在板橋麗寶百貨2樓舉行，限量50盒、8隻裝的熟蟹只要499元，現場開放排隊搶購，購買到的民眾只要讓螃蟹完全解凍，即可直接食用，也可用電鍋蒸煮8分鐘再閉鍋悶5分鐘，或是隔水清蒸8分鐘，停火後閉鍋悶5分鐘，便可享用「尚青a」萬里蟹。

(中時 )