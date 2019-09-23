基隆河沿岸汐止段，有完善的親水公園等設施，但基隆市議員張耿輝痛批，基隆和新北只有一線之隔，基隆段卻什麼都沒有，根本是「平行時空」。（基市議員張耿輝提供＼）

基隆河沿岸汐止段，有完善的兒童遊具等設施，但基隆市議員張耿輝痛批，基隆和新北只有一線之隔，基隆段卻什麼都沒有，根本是「平行時空」。（基市議員張耿輝提供）

基隆河沿岸汐止段，有完善的公廁等設施，但基隆市議員張耿輝痛批，基隆和新北只有一線之隔，基隆段卻什麼都沒有，根本是「平行時空」。（基市議員張耿輝提供）

橫跨基隆市七堵區和新北市汐止區的基隆河沿岸，是許多民眾休憩的場所，其中汐止段在新北市府規畫下，有自行車道、兒童遊具、籃球場等豐富設施，但基市議員暨立委參選人張耿輝卻發現，僅有一線之隔的基隆段，竟什麼都沒有，根本是「平行時空」。市府表示，周邊設施規畫需5億元，要向中央積極爭取。

「基隆與新北只有一線之隔，卻是天壤之別？」張耿輝表示，他前往汐止區江長抽水站實地觀摩基隆河沿岸自行車道等相關建設，可清楚看到新北市充分利用基隆河沿岸閒置空間，打造自行車道，並設置鐵馬驛站提供飲水、打氣設備以及廁所、兒童遊具、籃球場等完善的公共設施，怎料基隆市卻完全做不到。

張耿輝說，他多年前就在議會中提案，建議在基隆河沿岸妥善規畫自行車道、鐵馬驛站、親水公園以及停車、公廁等公共設施，但時隔10多年仍毫無進展，如今基隆河沿岸的汐止段，基隆市長林右昌、立委蔡適應都應該深思，並加把勁盡速推動，否則立委就交給他來做，他承諾一定為基隆市民爭取並推動這項建設。

工務處河川水利科長洪延良表示，市府已針對基隆河週邊設施已提出串連、重整計畫，概估所需工程經費約5億2000萬元，數目龐大，目前正積極向中央爭取經費補助以利計畫推展；另外，新北市本月會完成汐止銜接七堵的自行車道部分。

蔡適應則說，由於經費龐大，他已協助基市府向中央部會磋商，希望能夠朝分段施作、全額補助方向前進。

(中時 )