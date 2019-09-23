前公懲會委員長因不當行為遭移監察院調查，司改會發表聲明呼籲監察院全面清查涉案的司法人員，毋枉毋縱，還無辜者清白，究不法者罪責，挽救人民對司法的信任。

司改會表示，石木欽涉及接受友人飲宴招待、提供法律意見、買賣友人公司股票且未依法申報等事件，已經嚴重傷害人民對司法的信任，如今解決之道，就是監察院必須詳加調查，除私人交友投資等行為外，是否涉及案件不當關說，亦應一併查明，還原事件真相。如有違法失職情事，再移送職務法庭審理。

此外，司改會指出，石木欽說「本人相信所有司法官都會有類似生活經驗，當你成為司法官之後，親友出事涉訟，第一個想到的人，就是在當司法官的你。本人只是不想當法官當到沒有人性，遇到涉訟的親友，即避之而唯恐不及。」將親屬與朋友混為一談，不但違反《法官倫理規範》，還會讓人民誤會法官可以私下向朋友提供法律協助，監察院也有必要調查究責。

至於媒體報導，尚有10多位法官曾與石木欽前委員長的友人飲宴球敘，承辦該友人案件的法官、檢察官也被疑受不當接觸或關說，監察院應該全面清查涉案的司法人員，毋枉毋縱，還無辜者清白，究不法者罪責。

(中時 )