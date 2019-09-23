▲縣衛生局在草屯佑民醫院旁全家便利商店騎樓張貼的全面禁菸標語與罰則。（楊樹煌攝）

新北市衛生局本月起公告，新北市所有連鎖超商、咖啡店的騎樓全面執行禁菸，違者最高裁罰1萬元；南投縣也出現全縣第1處騎樓全面禁菸的公共場所－草屯佑民醫院前的全家便利超商，經縣衛生局公告，本月份起含騎樓全面禁菸，迄今已查獲5人5件違規吸菸，分別各處2000元罰款，累犯將加重罰款，最高可裁罰1萬元，值得癮君子注意。

縣衛生局表示，南投縣並未在所有超商及咖啡店騎樓，全面執行禁菸，只是盡力的勸導吸菸者，盡量不要在騎樓開放空間吸菸，要吸菸最好至空曠、不影響他人的地方；但對菸害防治法規定的非吸菸區公共場所吸菸者，衛生局還是依法進行嚴格取締。

南投草屯緊鄰佑民醫院的全家便利商店，衛生局所以公告9月1日起騎樓全面禁菸，並嚴格執行開罰，主要是民眾在該騎樓吸菸時，菸味會直接飄散至院區婦幼大樓，而該大樓病患又以幼兒、孕婦為主，為降低二手菸危害，衛生局經與業者多次協調溝通後，遂依菸害防制法第16條規定，全面禁止吸菸。

本來依法規範，騎樓屬戶外空間，除非有特別公告限制，不然，民眾是可在騎樓吸菸的；但佑民醫院旁全家便利商店經公告成為全縣第1處騎樓全面禁菸後，經衛生局全力加強宣導、取締下，迄今已查獲5人5件違規吸菸，全部依菸害防制法各處2000元罰款，衛生局強調，未來還會採累進處罰，2犯3000元、3犯4000元，以此類推，最高將可裁罰1萬元。

南投縣衛生局長黃昭郎表示，南投是典型農業社會，非法定限制的戶外公共場所，經常可見癮君子吞雲吐霧，與都會區相較，想要改變民眾在戶外抽菸的習慣，顯得困難許多，該便利商店業者能配合法令禁止民眾在騎樓吸菸，對該局推動無菸環境的工作而言，確是一大鼓舞與進步。

黃局長也指出，未來除將不定時、不定期前往該便利商店稽查外，也希望能有更多各行各業的企業主加入騎樓禁菸行列，共為民眾免於二手菸、三手菸危害的環境盡分心力，如在禁菸場所發現違規吸菸或有任何與菸害防制相關的問題，均可撥打菸害檢舉專線049-2203785或0800-531531洽詢。

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(中時 )