新北市衛生局本月起公告，新北市所有連鎖超商、咖啡店的騎樓全面執行禁菸，違者最高裁罰1萬元；南投縣也出現全縣第1處騎樓全面禁菸的公共場所－草屯佑民醫院前的全家便利超商，經縣衛生局公告，本月份起含騎樓全面禁菸，迄今已查獲5人5件違規吸菸，分別各處2000元罰款，累犯將加重罰款，最高可裁罰1萬元，值得癮君子注意。
縣衛生局表示，南投縣並未在所有超商及咖啡店騎樓，全面執行禁菸，只是盡力的勸導吸菸者，盡量不要在騎樓開放空間吸菸，要吸菸最好至空曠、不影響他人的地方；但對菸害防治法規定的非吸菸區公共場所吸菸者，衛生局還是依法進行嚴格取締。
南投草屯緊鄰佑民醫院的全家便利商店，衛生局所以公告9月1日起騎樓全面禁菸，並嚴格執行開罰，主要是民眾在該騎樓吸菸時，菸味會直接飄散至院區婦幼大樓，而該大樓病患又以幼兒、孕婦為主，為降低二手菸危害，衛生局經與業者多次協調溝通後，遂依菸害防制法第16條規定，全面禁止吸菸。
本來依法規範，騎樓屬戶外空間，除非有特別公告限制，不然，民眾是可在騎樓吸菸的；但佑民醫院旁全家便利商店經公告成為全縣第1處騎樓全面禁菸後，經衛生局全力加強宣導、取締下，迄今已查獲5人5件違規吸菸，全部依菸害防制法各處2000元罰款，衛生局強調，未來還會採累進處罰，2犯3000元、3犯4000元，以此類推，最高將可裁罰1萬元。
南投縣衛生局長黃昭郎表示，南投是典型農業社會，非法定限制的戶外公共場所，經常可見癮君子吞雲吐霧，與都會區相較，想要改變民眾在戶外抽菸的習慣，顯得困難許多，該便利商店業者能配合法令禁止民眾在騎樓吸菸，對該局推動無菸環境的工作而言，確是一大鼓舞與進步。
黃局長也指出，未來除將不定時、不定期前往該便利商店稽查外，也希望能有更多各行各業的企業主加入騎樓禁菸行列，共為民眾免於二手菸、三手菸危害的環境盡分心力，如在禁菸場所發現違規吸菸或有任何與菸害防制相關的問題，均可撥打菸害檢舉專線049-2203785或0800-531531洽詢。
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(中時 )
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