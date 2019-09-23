「豆油伯」醬油被高檔法國餐廳Thomas Chien餐飲總監簡天才（左）使用入菜，23日記者會上知名主持人于美人（右）也現身推薦。（柯宗緯攝）

「豆油伯」醬油今年橫掃全球4大美食獎項，帶動國產大豆需求，更被高檔法餐及頂級牛肉麵店肯定入菜。（柯宗緯攝）

「豆油伯」醬油今年橫掃全球4大美食獎項，帶動國產大豆需求，更被高檔法餐及頂級牛肉麵店肯定入菜。（柯宗緯攝）

「亞洲女廚神」封號陳嵐舒所開設的台中高檔牛肉麵店GUBAMI，特別選用「豆油伯」醬油烹煮湯頭。（柯宗緯攝）

高雄THOMAS CHIEN高檔法式料理餐廳主廚簡天才，特別選用「豆油伯」醬油入菜，製成「薑味醬油番茄切盤」。（柯宗緯攝）

農糧署推動「大糧倉計畫」有成，提高糧食自給率及國產雜糧進口替代率，帶動民間食品加工業跟進。屏東46年老字號「豆油伯」醬油，堅持全系列釀造，3年前起百分百採用台灣契作大豆，今年橫掃全球4大美食獎，更獲國內頂級法餐、高檔牛肉麵賞識入菜。

農糧署23日在高雄舉辦「國產大豆生產履歷與醬類商品」記者會，農糧署長胡忠一指出，台灣每年仰賴800萬公噸進口雜糧作物，農糧署自2016年起推動「大糧倉計畫」，鼓勵農友進行休耕地活化及水稻轉作雜糧，被視為國產雜糧產業復興運動計畫。

胡忠一提到，台灣是非基改國家，國產大豆價格雖比進口貴，但相較運送路程等因素，品質絕對比進口更有保障；近年國產雜糧需求，種植面積增加近8萬公頃，產量每年也達50萬公噸。這次國內醬油廠利用在地農作做出好醬油，在國際展露頭角，也是台灣農產的驕傲。

「豆油伯」醬油行銷總監李明芳指出，每年生產約240公噸醬油，近年100％採用台灣契作的非基因改造黃豆、黑豆、小麥，今年「豆油伯」更以金桂、金美滿、金美好這3支醬油，囊括比利時、英國等4大世界美食獎。

國產好豆釀造出來的好醬油成為台灣之光，高雄THOMAS CHIEN高檔法式料理餐廳主廚簡天才，以及「亞洲女廚神」封號陳嵐舒所開設的台中高檔牛肉麵店GUBAMI，也「英雄惜英雄」特別選用這些好醬油做菜、烹製湯底，將這好滋味介紹給更多老饕。

(中時 )