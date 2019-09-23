蔡英文論文(崔慈悌攝)

蔡英文論文門6大疑點 總統府一次說清楚

蔡英文總統「論文門」事件延燒，總統府今天針對外界最關切的六大疑點一次說清楚，強調蔡總統是在1981年3月提出研究計畫，1983年6月提交博士論文，10月完成博士論文口試，1984年1月倫大通知論文口試通過，2月寄發博士學位考試合格通知書，過程清清楚楚。

針對疑點一、為什麼之前校方圖書館裡沒有論文？府方解釋，根據LSE提供的文件，博士論文提交、通過口試都有證明，後續行政程序必須按照規定辦理，學校才會頒發博士畢業証書。36年後發現論文紙本遺失，責任不在學生。大英圖書館的論文檢索系統中，查得到這 本論文的紀錄，證明了「論文曾經存在於圖 書館」。

疑點二、LSE圖書館為何有嚴格的閱覽規定？府方強調，這是LSE圖書館的決定，並不是作者的要求 。完整論文將授權國家圖書館，開放大眾閱覽，在國內就可以看得到。

疑點三、論文為何缺了6頁？也沒有口試委員簽名？府方說，36年來經多次翻印過程或有疏漏。完整論文將授權國家圖書館，開放大眾閱覽，在國內就可以看得到。 口試委員的簽名是否需要附在論文上，全世界沒有一致的做法。在LSE，口試委員並不需要在論文上簽名。查閱1980年代英國的博士論文，很多同樣沒有口試委員簽名。

疑點四、論文為何有格式不一、 手寫修改、 影印的痕跡？府方表示，36年前寫論文，靠的是打字機而不是電腦。用現代的眼光看36年前的事，會得出錯誤的推論。論文寫作期間為1981年至1983年，當年是用打字機一頁一頁打，也是一頁一頁設定，有設定就有對齊，沒有設定就沒有對齊。

因為用打字機寫論文，如果只修正單字，整頁重打會非常費時。而當年口試委員當場通過論文，並沒有要求修改內容，所以只用手寫修改錯字，這並不影響論文完整性。今年六月下旬送去LSE的論文，是用影本再次影印，因此有痕跡。

疑點五、有關指導教授 Michael Elliott 的資格？府方指出，指導教授Michael Elliott，是國際經貿領域是有專業地位的人，用google就會找到很多資料。他在美國著名大學也有任教，也指導過博士生。

他在LSE的身份是Lecturer of law，在英國的制度中，至少相當於美國的「助理教授 」。 依照英國學制的相關規定，Lecturer可以擔任博士生的指導教授。而學生紀錄卡的指導教授欄位也載明Michael Elliott就是 蔡總統的指導教授，亦代表學校認可。

疑點六、為何拿到博士速度奇快？府方強調，蔡總統1980年入學，從擬定計畫、陸續撰 寫、修改，到1983年6月完成提交博士論文 、10月完成博士論文口試。花三年的時間完 成論文，並沒有不合理之處。

(工商 )