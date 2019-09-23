橫跨橫貫鐵路的西園橋早已消失多年，台北市鄉土教育中心和老松國小為喚起民眾對於南萬華的鄉土情懷，自24日起舉辦南萬華「加蚋仔生活學園＆時空故事」特展，還展出由張豐緒題字的「西園橋」名石碑，讓大家看見南萬華「加蚋仔」的生活空間故事。

北市鄉土教育中心主任張欽鵬表示，萬華區從北至南，一般可分成「西門町、艋舺、下崁、加蚋仔、南機場」等五大傳統地域與生活圈，每一生活圈內有自己發展至今，擁有不同特色的時空脈絡，萬華地區的宗教信仰、產業經濟、文教休閒、老街老廟、百年學校、土地利用、庶民生活，處處無不精彩。

萬華地區的文化雖然豐富多元，但外界對萬華的了解，幾乎都侷限在北萬華的西門町、龍山寺及許多百年所在的中萬華，其他地區卻不被民眾了解，相當可惜。

張欽鵬表示，南萬華加蚋仔境內的知名老學校東園國小，不僅是全國歷史最久的少棒隊之一，還曾在1972年為台灣勇奪第3座的威廉波特世界少棒賽冠軍；另位於「加蚋仔」的全台最大的批發市場，分別是萬大路底的台北魚市、台北第一果菜批發市場及環河南路、艋舺大道交會處的環南家禽綜合市場。

早期在台北地區尚未鐵路地下化時，為連接艋舺與加蚋仔之間交通及維護學子兒童與行人安全，時任台北市長張豐緒任內規劃興建了西園橋，這次的特展也展出重逾10公斤的2001年拆除下的西園橋石碑。

鄉土教育中心指出，特展展期自24日至11月10日止，星期二至星期日上午9時至下午5時免費開放參觀。另鄉土教育中心也配合展覽規劃一系列專題講座、戶外導覽、工作坊等推廣活動，意者可至台北市鄉土教育中心網站http：／／hcec.tp.edu.tw查詢報名，或電（02）2336-1704分機30江老師洽詢。

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