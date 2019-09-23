國際扶輪社3461地區總監謝東隆一行人23日拜會台中市長盧秀燕，行銷將於10月27日登場的反毒園遊會。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕（右）感謝扶輪社對台中市的幫忙，盼在偏鄉、弱勢、教育、運動等方面持續投注心力，共同為市民謀福祉。（盧金足攝）

窗外有藍天！台中市長盧秀燕23日在會晤國際扶輪社時表示，大家關切的空品問題，今年截至8月底，空汙已減少4成，市府持續努力提升空氣品質，盧也指著窗外，與扶輪社成員轉頭看市府大樓外的天空，空汙改善，藍天眼見為憑，數字會說話，對空品變好更有感。

國際扶輪社3461地區總監謝東隆等一行人今日拜會台中市長盧秀燕，行銷將於10月27日登場的反毒園遊會。

盧秀燕感謝扶輪社對台中市的幫忙，盼在偏鄉、弱勢、教育、運動等方面持續投注心力，共同為市民謀福祉。今年截至8月底，台中空汙已減少4成，市府將持續努力提升空品。

盧秀燕表示，她身為扶輪社員，深知扶輪社在小兒麻痺及其他疾病領域的努力，身為女性市長，特別重視空氣品質，因為人無論住哪裡、賺多少錢，都需要呼吸空氣，空汙無處可逃，近幾年台中最大的問題就是空汙。

「市府積極整治空汙，秉持先大後小、先公後民原則，重罰中火2000萬」，盧秀燕說，還加強各種防治措施，根據環保署統計，今年截至8月底，台中空汙已減少四成，市府將持續努力提升空品。

謝東隆指出，國際扶輪社3461地區與市府有許多服務計畫，其中，國際扶輪日活動-反毒園遊會10月27日將在文心森林公園舉行，除宣導反毒意識，展現扶輪社30幾年來在預防小兒麻痺的努力成果；推行消除C肝計畫，由國際扶輪基金會贊助近18萬元美金的經費，針對C肝感染率高的地區進行篩檢及宣導。

盧秀燕說，扶輪社與市府共同合作舉辦反毒園遊會，透過在生活中不斷傳播、耳提面命，向社會大眾宣傳反毒意識，扶輪社為弱勢家庭提供許多協助，盼繼續照顧偏鄉弱勢的孩子。

社會局副局長陳仲良感謝扶輪社捐款協助弱勢兒童就學就業，市府編列預算，社會局推動「兒童與少年未來教育及發展帳戶計畫」，透過每個月提撥一筆金額入弱勢兒童帳戶的方式，幫助他們求學或就業所需，是這些兒童未來的「燃料」，意義重大。

「對孩子的起步非常重要！」盧秀燕強調，兒童與少年未來教育及發展帳戶計畫非常重要，弱勢兒童原本就缺乏資源，希望透過帳戶式的概念幫助兒童，幫助建立基礎。

(中時 )