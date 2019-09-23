知名拉麵品牌花月嵐也登錄平台，提供民眾上網查詢食材來源。（游念育攝）

傳統市場的熟食、小吃不易判斷食材來源，透過食材登錄平台，消費者可以快速查詢。（游念育）

衛生局半年內會要求有2家以上連鎖拉麵品牌業者登陸平台建置資料。（游念育攝）

喜歡吃拉麵或傳統市場美食卻怕買到黑心食材？台北市政府衛生局今宣布「台北市食材登錄平台」新增「連鎖日式拉麵專區」和「傳統市場專區」，目前已有14家品牌日式拉麵品牌及115個市場飲食攤加入平台，可方便民眾查詢食品來源。

衛生局表示，在半年內也會要求有2家以上連鎖拉麵品牌業者登陸平台建置資料，目前雖然沒有要求業者一定要將「食材平台QRcode」放置在店家，不過未來半年會輔導業者執行，讓民眾未來可以方便直接使用手機掃瞄。

「北市食材登陸平台」目前有14家品牌如一風堂、一蘭、花月嵐、鷹流等都已上線登陸，不過一蘭拉麵公關指出，目前因有些食材屬於商業秘方，無法完全揭露，部分食材也來自日本，登陸的產品仍有限，尚未完整登錄。

除了拉麵外，傳統市場的熟食、小吃不易判斷食材來源，透過食材登錄平台，消費者可以快速查詢。共有8處市場加入，分別為南門、中崙、東門、水源、成功、市東、雙連、北投市場，登錄的產品包含廣受民眾喜愛的滷肉飯、米粉湯、珍珠奶茶等國民小吃，揭露數百種產品食材來源，預計明年還會再增加成德、西湖、龍山、大龍等4處市場。

(中時 )