捷克經濟文化辦事處駐台代表Patrick Rumlar，23日到南投縣政府拜會，副縣長陳正昇力邀他參加茶博會，並希望促成捷克文化藝術表演團隊，明年在南投燈會演出，藉此加強加強雙邊認識與文化交流。

陳正昇表示，歡迎Rumlar及商務組組長畢可華來到南投，對於雙方的經濟貿易、文化、教育、觀光旅遊等各方面的交流，縣府樂觀其成；也希望Rumlar能夠參加10月舉行的南投世界茶業博覽會活動，深入體驗南投的茶葉文化。

捷克駐台代表Patrick Rumlar表示，他希望在台北以外的地區拓展視野，加深對台灣的了解，第1次來南投，除了與南投交流讓更多人認識捷克，加強經濟貿易與文化的推展。

Rumlar表示，捷克駐台辦事處這幾年陸續在台中、嘉義、台南等縣市舉辦音樂會及電影展等，也很希望能與南投的大專院校合作，舉辦觀光旅遊文化講座會或音樂會，每年該國都會提供台灣200個交換學生名額，目前也正在研議提供度假打工機會給台灣的年輕人，不管在觀光旅遊或經濟貿易，都希望有更多交流的機會，而對於組團參加南投燈會，他會盡力促成。

(中時 )