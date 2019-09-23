台南後壁下茄苳泰安宮媽祖廟迄今已經有360年歷史，日前首度前往大陸湄洲祖廟謁祖，一行500人浩浩蕩蕩，媽祖祖廟也回贈「源溯湄洲」匾額紀念，完成宗教交流。（後壁泰安宮提供／莊曜聰台南傳真）

台南後壁下茄苳泰安宮媽祖廟迄今已經有360年歷史，日前首度前往大陸湄洲祖廟謁祖，境內59庄頭有約500人參與，7、80歲的長者在5天時間內走訪多處廟宇，徒步扛抬神轎，強忍身體宿疾及傷勢，還是順利完成宗教交流，讓參與的信眾都相當感動，媽祖祖廟回贈「源溯湄洲」匾額紀念，也將在明年台灣大選後來台南、高雄回訪，屆時神駕也將駐蹕泰安宮。

泰安宮媽祖金身原是一座4寸高的七寶銅神像，明末清初一位商人行商後留在該地，當地居民才建廟供奉，後來並將金身安放在木刻神像腹中，流傳迄今，有「茄苳媽」之稱，近年來台灣、大陸間宗教交流頻繁，廟方表示，半年前「茄苳媽」擲筊指示要回福建莆田謁祖，就開始籌備相關事項。

由於是360年來第一次，雙方都相當重視，後壁「茄苳媽」金身與神轎都出動，包括在地的特殊陣頭粕面宋江也出動，加上信眾一行500人，浩浩蕩蕩前往福建莆田，除了到湄洲祖廟謁祖外，也安排遶境行程，風光「回娘家」。

泰安宮主委王子豪表示，這次行程去回都遇上惡劣天候，從台中港出發時還碰上8級風浪，眾人強忍暈船痛苦，下船後進入莆田市江口東嶽觀停留吃晚餐時已經是深夜11點，隔天一早就得啟程；數天來與媽祖鑾轎一同遶境，到祖廟時還得徒步爬上323階樓梯，雖然成員一半以上都是60歲的長者，不少人還強忍宿疾傷痛，仍憑著對信仰的堅持完成，相當感人。

王子豪說，當地現在並非雨季，但「茄苳媽」每天出發時，都會下起一陣小雨，像是在「接風洗塵」，很是神奇，沿途大陸民眾焚香迎接，更讓人感到親切，謁祖大典前，湄洲祖廟董事長林金贊贈送「源溯湄洲」紀念，明年也將規畫行程回訪，促進雙方交流。

(中時 )