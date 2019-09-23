香港行政長官林鄭月娥今天在社交平台臉書貼圖，圖中顯示一棵樹木的幼苗破土而出，配以文字「對話平台正式啟動」、「再艱難，也有出路，讓我們對話」。貼文引來大量回應，讓林鄭預定於26日舉行的「與市民對話」更受矚目，分析人士認為港府此舉是爭取中間溫和派的理解。

據《中央社》報導，林鄭月娥在臉書上貼出的圖片時並未留言。但截至下午4時，貼圖已引來1萬5000多個回應，絕大部分表示：「五大訴求，缺一不可」。個別網民回應說，只有150名市民參加對話，這只會是國際笑話；另有網民說，「對話無用，暴徒已失去人性，政府要強硬執法，不能放過一個暴徒」。

為了解決香港「反送中」困局，林鄭月娥上週公布，將自本週起與主要官員到社區與民眾對話，議題開放，首場對話將於26日晚間舉行，有150名市民參加。

中國全國港澳研究會副會長、前港府中央政策組首席顧問劉兆佳今天在官方香港電台節目上說，林鄭月娥與主要官員將自本週起到社區與市民對話，儘管不會有人會高估對話的實際意義，但它也有象徵意義，包括特區政府如常工作，積極管治香港，以及透過對話爭取中間溫和者理解政府立場，減少對抗爭者的支持。

他並說，目前北京中央主要倚靠特區政府和警察依法以武力壓制非法暴力行為，不希望出現嚴重的群眾鬥群眾情況，否則只會增加社會衝突和混亂，令警察工作變得複雜。

(中時電子報)