高雄市長韓國瑜23日上午赴議會說明109年度預算編列情形，遭民進黨議員質疑沒將南海挖石油編進預算書，韓正色反問「誰說要挖石油？」高市新聞局長王淺秋澄清，「不管是採石油還是採醬油，韓市長從來都沒有列入政見白皮書」，也沒說過高市就能主導石油開發，只是在一次政策討論過程中提及可讓高雄增加財源的各種可能性，希望外界不要惡意扭曲。

高市新聞局發稿澄清，市長從沒將南海石油開採列入政見白皮書，也沒說過由高雄市政府主導石油開發，只有在一次政策討論會中論及可讓高雄市增加財源的可能性時，提到南海資源開發是選項之一，「硬要說韓市長主張靠採石油發大財，從過去到現在都是惡意的扭曲，特別要鄭重澄清」。

王淺秋指出，其實採石油並非天馬行空的事，台灣中油公司100年4月已獲經濟部核准太平島及其鄰近海域探礦權，目前正在申請採礦權，顯見當地具備開發潛力，韓國瑜市長多次強調，在「中央同意」、「周邊國家願意」的2大前提下，有機會引進民間企業聯合開採油料、礦物或可燃冰等各種資源。

王淺秋表示，韓市長想強調的是如果真的開始有機會開放， 中央應檢討礦業法，顧及地方需求，讓開採地區的地方政府可分配權利金，增加地方稅收。

(中時 )