苗栗縣長徐耀昌宣導「我的餐盤」6大口訣，建立民眾健康飲食觀念。（何冠嫻攝）

苗栗縣65歲以上高齡人口達8萬8000多人，縣府成立「苗栗縣社區營養推廣中心」，推動銀髮健康餐盤，並舉辦創意廚藝大賽，由苑裡鎮衛生所長照醫事C、苑裡來來水餃館獲神廚獎殊榮，透過健康創意料理讓長者吃的健康美味。

社區營養推廣中心23日舉辦銀髮創意廚藝大賽，獲21家社區與餐飲業者踴躍參與，各隊以「我的餐盤」6口訣做出健康料理，由苑裡鎮衛生所長照醫事C、苑裡來來水餃館分別拿下社區組、餐飲業者組神廚獎殊榮。

活動現場宣導「我的餐盤」飲食觀念，結合每天早晚1杯奶、每餐水果拳頭大、菜比水果多一點、飯跟蔬菜一樣多、豆魚蛋肉一掌心、堅果種子1茶匙等6個口訣，再以「吃的下」、「吃的夠」、「吃的對」、「吃得巧」原則，實現在地健康老化。

縣長徐耀昌指出，80歲以上長者達2萬6800多人，為照護在地長者飲食，克服經費困難在各社區關懷據點推動免費共餐，透過23日比賽三好一巧銀髮飲食健康菜色，盼能在各據點推廣，落實正確飲食原則。

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