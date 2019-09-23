台灣運彩單場暨場中投注場次預告(9月24日~10月1日)

1.「棒球」：提供6場場中與5場單場投注。

美國職棒進入例行賽最後一週賽程，本週單場場中賽事可鎖定正角逐美聯外卡的光芒隊賽事。目前光芒暫居外卡第二，但將先後與紅襪、洋基兩支同區死敵交手；9/24(二)~9/26(四)提供光芒賽事1場單場與2場場中投注。

下半週則有多場美聯西區內戰:9/27(五)至9/30(一)的太空人對天使系列賽亦提供2場場中與1場單場投注。9/29(日)則為目前外卡龍頭運動家與水手的場中投注。台灣運彩邀請彩迷一同觀戰外卡激戰最終誰將出線。

2.「足球」：提供8場場中與23場單場投注。

歐洲足球聯賽本週很忙，包括西甲、義甲和法甲都在週中多安排了一輪賽事，台灣運彩精選了5場西甲、4場義甲和3場法甲加開單場投注，當中包括義甲上賽季黑馬亞特蘭大作客鬥羅馬、義甲榜首領先的國際米蘭迎戰拉齊歐等受球迷矚目的比賽。

週末起當然還有五大聯賽加日甲和美足大聯盟，多達8場場中和10場單場，推薦兩場焦點戰：第一場是9/29(日)西甲的「馬德里德比」，馬競主場迎戰皇馬，馬競近況不佳3連不勝，皇馬在歐冠首輸不敵巴黎聖日耳曼但西甲2連勝，兩隊近3個賽季在西甲交手6場皇馬2勝4和佔得上風。第二場是10/1(二)英超曼聯對壘兵工廠，曼聯受傷兵影響狀況不佳，最近5場英超僅有1勝2和2敗，聯賽暫居第8名；兵工廠此前在英超也3連不勝，上一輪在主場下半場10人應戰，結果以3：2反勝阿斯頓維拉，排名回升至第4。兩隊近3季在英超交手6場，各2勝2和2敗平分秋色。

3.「網球」：精選精彩賽事提供單場或場中投注。

本週開打的WTA武漢公開賽是高達900積分的賽事，同級別的比賽全年只有5個(卡達、羅馬、加拿大、辛辛那提和武漢)，當今世界排名前三的球員巴蒂、Ka.普利斯柯娃以及絲薇托莉娜均有參賽，我國網壇一姐謝淑薇無懼強敵環伺舉拍拚戰！精彩萬分的女子網球賽事絕對不要錯過！

4.「排球」：提供3場單場及場中投注。

女排世界盃將進入最後一週賽程，中國女排與美國女排目前仍是積分榜的領跑者，9/24(二)17:00，銅牌的強力競爭者荷蘭女排與俄羅斯女排將正面對決，荷蘭與俄羅斯陣中分別有斯洛姬絲及岡察洛娃兩名大砲手，將會是場勢均力敵的精采賽事。9/27(五)17:00，俄羅斯女排將迎戰美國女排，今年重整旗鼓的美國女排，陣中名將如雲，不僅請回前世錦賽MVP希爾，也補進才華洋溢的舉球手卡里尼，拿下隊史首座世錦賽冠軍的企圖不言而喻。9/29(日)，荷蘭女排將交手表現漸入佳境的日本女排，雖然荷蘭整體戰力高上日本不少，但面對有地主優勢的日本絕對不會是場輕鬆的戰役。

5.「冰球」：提供2場單場投注。

9/25(三)22:00，車里雅賓斯克將在主場迎戰同區對手喀山雪豹，本季回鍋喀山雪豹的彼卓夫以兇猛的火力帶領球隊打出強勢的6勝1敗，面對來勢洶洶的雪豹，目前主場2戰皆墨的車里雅賓斯克將尋求本季主場的首勝。9/27(五)00:30，客場一勝難求的莫斯科發電機將作客索契，曾在索契貢獻三個輝煌賽季的彼得松將率領莫斯科發電機力拚本季客場首勝!

6.「羽球」：4強賽開始全面提供單場投注。

9/25(三)點燃戰火的南韓公開賽，今年移師仁川舉行，將是九月的最後一站賽事。男單頭號種子是今年已狂掃5座冠軍的桃田賢斗，第二種子是前來衛冕的周天成。於中國公開賽止步八強的小天將重新調整腳步，為今年第4冠努力。

女單首輪除了有成池鉉交手安洗瑩的韓國內戰外，甫在中國公開賽封后的馬琳將對上中國好手陳雨菲，也會是場受矚目的賽事。而本週將重返球后的戴資穎，雖在上站決賽飲恨，但明顯看出已找回攻擊的感覺，如能減少失誤，將有機會再創佳績，將火熱的手感延續到東京奧運!

(中時電子報)