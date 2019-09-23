宜蘭縣消防局在今天（23日）下午3時許獲報，指趙姓男釣客在頭城鎮蜜月灣遭浪捲走落海，消防局出動人、車、艇前往現場搶救，意外發生後1小時落海釣客被尋獲，但救起時已無生命徵象，已送往醫院急救中。

宜蘭縣消防局表示，趙姓男釣客與友人共2人前往蜜月灣釣魚，但趙男遭浪捲走落海，大里消防分隊義消駕駛舢舨船在外海發現落海釣客，將他拉起至舢舨船後實施CPR，並送醫急救。

(中時 )