宜蘭1釣客落海 無生命徵象 17:262019/09/23 中時 李忠一 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 一名男釣客今天在頭城鎮蜜月灣遭浪捲走落海，釣客被救起時無生命徵象，已送往醫院急救。（宜蘭縣消防局提供／李忠一宜蘭傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭縣消防局在今天（23日）下午3時許獲報，指趙姓男釣客在頭城鎮蜜月灣遭浪捲走落海，消防局出動人、車、艇前往現場搶救，意外發生後1小時落海釣客被尋獲，但救起時已無生命徵象，已送往醫院急救中。 宜蘭縣消防局表示，趙姓男釣客與友人共2人前往蜜月灣釣魚，但趙男遭浪捲走落海，大里消防分隊義消駕駛舢舨船在外海發現落海釣客，將他拉起至舢舨船後實施CPR，並送醫急救。 (中時 ) #落海 #釣客 #消防局 #急救 #舢舨 也許您會感興趣 推薦閱讀 地震防災日前 桃消防局光明國小舉行防災教育 14:242019/09/19 社會 捕魚後拉出層層塑膠套 釣客驚呆 15:212019/09/19 日常 開箱熱潮延燒 立委參選人、消防局紛紛響應 16:582019/09/19 生活 921國家防災日做這個動作有機會拿大獎 11:332019/09/20 社會 嘉縣水上火燒4棟平房 幸無人傷亡 14:472019/09/20 社會 921震災20周年 北市消防辦「國家防災日」宣導活動 18:222019/09/21 社會 宜蘭冬山火警 2人命危5人傷 05:532019/09/22 社會 竹圍漁港漁船翻覆 1救起2失蹤 12:112019/09/22 社會 釣客攀象鼻岩遭浪捲 頭撞礁石重傷 04:102019/09/23 地方新聞 大甲公墓起火 警消滅火赫見手榴彈 16:382019/09/23 社會 社會熱門新聞 夾娃娃機店不夾娃娃 國中小情侶上演活春宮全被錄 - 社會 連千毅現主時被收押 原來是小弟供出他 - 社會 英雄不惜英雄 前健美國手約戰館長卻報警了... - 社會 美魔女按摩睡著 他騎上馬火速衝刺 - 社會 壯陽業要崩了！「這一味」竟讓男友更持久 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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