嘉義市長黃敏惠（右）與徐陳月如奶奶開心聊天。（廖素慧攝）

嘉義市108年度重陽節敬老禮金發放至12月1日，預計有4萬1027位阿公、阿嬤可以收到禮金，總金額1億5808萬2000元，市長黃敏惠23日親送禮金給國文老師退休的95歲徐陳月如奶奶，並祝賀長者重陽節快樂。

市府社會處表示，嘉義市敬老禮金發放分4個標準，65到79歲預估有3萬1048人每人3000元；滿80到89歲8335人每人6000元；滿90歲至99歲1600人每人9000元；百歲人瑞35人每人1萬2000元，預計發放給4萬1027位長輩，總金額1億5808萬2000元。

曾當國文老師的黃敏惠與徐陳奶奶聊得開心，徐陳奶奶原籍大陸河北保定，北京大學畢業，即與時任空軍的夫婿隨國民政府撤退來台灣，從基隆上岸，先到屏東潮州，後來定居嘉義，先後任教華南商職、嘉義高中，提早退休照顧罹癌的丈夫，丈夫病逝後，她樂觀積極地生活。

徐陳奶奶加入嘉義展愛社捐助北園國中貧困學生，同時長期資助世界和平展望會的非洲孩童就學，也常慷慨解囊幫助需要急難救助的人，她熱心參與社區的綠美化工作，培育3個兒子在不同領域有傑出表現，而榮獲嘉義市106年模範母親。

黃敏惠感佩徐陳奶奶扮演良師、賢妻、慈母的角色都很到位，她並說，徐陳奶奶年紀雖大，但活得健康、有活力，持續社會參與，就是嘉義市推動「老而健康」的標竿。

(中時 )