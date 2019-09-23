主演《三生三世十里桃花》、《秦時麗人明月心》而在兩岸三地爆紅的大陸女星迪麗熱巴，不僅擁有維吾爾族美麗臉龐，還以《漂亮的李慧珍》一劇奪得「金鷹獎」最年輕視后，堪稱內外兼備，讓她身價與人氣水漲船高，被視為娛樂圈最強女神之一，沒想到完美如她，竟在近來的「新疆美女」票選中掉出榜外，擊沉她的強者，是去年爆紅的矚目新星哈妮克孜，年僅23歲的她成為民眾心目中的「新疆第一美」。

新疆維吾爾族血統反映在外貌上，族人多擁有深邃精緻五官，因此以出產「美人」出名，不少新疆出身的女星，靠著高顏值在競爭激烈的演藝圈中脫穎而出，如迪麗熱巴、古力娜扎、麥迪娜、佟麗亞(錫伯族)等，都是女神級藝人，而近來網友投票選出新任「新疆四美」，沒想到人氣最旺的迪麗熱巴竟意外掉出榜外，被近來竄紅的新人哈妮克孜取代，入榜的還有古力娜扎、佟麗婭、麥迪娜三名熟面孔。

迪麗熱巴被23歲新星硬是擠落「神壇」，哈妮克孜到底什麼來歷？她在去年參演陸綜《國風美少年》，在節目中表演「敦煌舞」爆紅，一揮袖、一抬眼迷倒眾生，年輕絕美姿色圈粉無數，瞬間引發熱議，讚她「美上天了！」、「這個長相根本不是真實存在！」，甚至說哈妮克孜是「4千年一遇美女中的美女」，雖然她資歷尚淺，還無代表作，但星途一片看好，被視為迪麗熱巴最強勁敵。

(中時電子報)