美國超級航母「福特」號

可靠消息證實，解放軍已著手打造至少1艘排水量為8萬噸的傳統航母。在中方加速造艦下餃子的狀況下，許多人推測，北京可能會朝打造核航母邁進。

《國家利益》（The National Interest）網23日指出，儘管消息傳出，解放軍正在打造第二艘自製航母003艦，但目前還不清楚，北京會想打造幾艘彈射起飛（CATOBAR）的003型航母，可是只建一艘似乎不像是他們的典型作風。

而打造003型航母需要與建前兩艘航母截然不同的技術，分析認為，要培養相關技術，打造兩艘總比只建一艘容易。此外，只建1艘這型航母華而不實，並不符合解放軍較大的戰略計畫。

然而，也有部份報導說，解放軍會以大躍進的方式來打造第4艘航母，不過這一切大都仍在構思計畫階段。據說004型航母排水量為11萬噸，將是1950年代以來全球首度打造，足以和美國超級航母匹敵的最大航母。

雖然細節還不得而知，但那麼大的航建航速可能會達30節，宛如美國尼米茲級（Nimitz-Class），或福特級（Gerald R. Ford-class）航母般，能搭載超過70架艦載機。

毋庸置疑的，中方藉由先前打造航母的經驗，將以更符合效益與效率的方式，來設計並打造新航母。目前還不清楚004航母用採用哪款艦載機與無人機，但等它出海時，應該已經有下一代艦載機與無人機可用。

(中時電子報)