12年國教上路，玉光國小採全校同步進行，低年級認識校園植物、中年級種菜、高年級採集故鄉顏色，不僅讓小朋友提早進入狀況「認識家鄉」，也讓搶先開跑、備課辛苦的老師從中收穫滿滿。（謝佳潾攝）

12年國教上路，各校校訂課程採逐年實施，意即只有小一、國一、高一等新生才上新課綱，但玉光國小採全校同步進行，低年級認識校園植物、中年級種菜、高年級採集故鄉顏色，不僅讓小朋友提早進入狀況「認識家鄉」，也讓搶先開跑、備課辛苦的老師從中收穫滿滿。

玉光國小校長廖淑珍指出，校訂課程即所謂的特色課程是採逐年實施，今年實施對象是一年級生，明年增至二年級生，換言之，現今的小二生得等上4年才能上到新課綱，因此為「受教平權」決定全校同步進行，讓課程連貫、學習無縫接軌。

但她坦言，「全校統一」造成老師不少困擾，許多老師得提早備課，無形中工作量倍增，且新課綱強調跨領域學習，所以老師在設計課程時也要跨領域討論，但這些對老師來說雖是考驗也是訓練，大家都成長許多。

她說，其實2年前學校就開始著手規畫特色課程「認識家鄉」，去年更加入前導學校團隊，循序漸進帶領全校師生進入新課綱，除讓小朋友透過校園、蔬果、顏色等更深入了解腳下這片土地外，也讓外地老師在與學生互動中體會到教育啟發的感動。

對此，中年級老師盧怡玎很有感，她說，她曾跟高年級一起到校外採集家鄉顏色，當時許多學生向她介紹「我在這裡做過什麼」，言語中充滿熱情與回憶，但實質認識卻很少，因此能教他們透過五感體驗認識家鄉很重要。

(中時 )