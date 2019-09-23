「第54屆廣播金鐘獎」28日隆重登場，23日公布頒獎嘉賓名單，林宥嘉將擔任壓軸頒獎人，頒發流行音樂節目主持人獎及流行音樂節目獎兩項大獎。林宥嘉婚後事業運大開，不只從歌手轉戰綜藝圈，擔任選秀節目主持人，更順利入圍本屆電視金鐘獎，準備和不少前輩角逐綜藝節目主持人獎項，如今結果尚未出爐，他反而以頒獎人身份，搶先站上廣播金鐘獎頒獎典禮舞台，將揭曉廣播界競爭激烈的重頭戲獎項。

除了林宥嘉之外，官方也宣布其他頒獎嘉賓，包括兼具入圍者身分的新科台語金曲歌王流氓阿德、客家妹陳明珠、北原山貓父子檔、藍祖蔚、蔣偉文、蕭彤雯、陳思安、李欣芸，還有去年廣播金鐘獎頒獎典禮主持人楊月娥、余湘、蕭青陽、劉傑中等。

陳明珠既是廣播金鐘獎入圍者，又是頒獎嘉賓。（三立提供）

第54屆廣播金鐘獎將有3段表演，第一段由典禮主持人李千那載歌載舞演出「持續相信_空中的魔力」；第二段則由黃子佼領軍，與「外國兵團」杜力、吳子龍、畢諾煦演出的「廣播LiveLife」，而聲音的魅力一直是廣播最初衷的精神，為歌頌台下一直堅持努力的廣播主持人們，頒獎典禮上第3段的表演，就以阿卡貝拉最純粹的人聲方式表現歌曲，特別邀請「歐開合唱團」及「藍色警報」兩組阿卡貝拉團體，並在節目中安排加入「愛樂青年合唱團」共同演繹，期待以人聲Battle展現聲音的極致。

(中時 )