◎沒學弟妹了 明年大學105個系所停招

時代變動快速，加上台灣少子化問題嚴重，大學科系必須靈活因應。教育部今天表示，明年（109學年），有105個系所停招、新增設97個系所及48個系所調整（如整併）。

◎藉假新聞打壓特定媒體 NCC挨批

NCC(國家通訊傳播委員會)今年針對假新聞懲處9件，三分之二落在中天電視台，今天立委在立法院質疑此是針對特定媒體開刀，要求總統大選僅剩100多天情況下，NCC不該藉由事後懲處給電視台壓力，代理主委陳耀祥須嚴守獨立機關行使職權，不受上級壓力指使。

◎跟親民黨爭提名？王：可這麼解讀

儘管中選會已經截止總統被連署人申請，前立法院長王金平仍說要參選到底，媒體詢問王金平這樣的意思是不是要跟親民黨爭取提名？王金平說，「可以這麼解讀」，否則怎麼達到參選的結果？就努力看看。

◎預算說明會變質詢衝突 韓國瑜錯愕

高雄市議會23日舉辦市府109年預算編列情形說明會，原本是溝通性質，但藍綠議員卻針鋒相對，會議被迫暫停5分鐘，創下預算說明會首度口角衝突紀錄；市長韓國瑜會後受訪表示，對於意見交換會變成質詢，市府團隊有些錯愕，但今年是近8年來市府收支短缺最少的1次，現在高雄是負債、市政建設兩頭消耗，市府團隊會全力以赴。

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