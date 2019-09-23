營養午餐央廚火警 出動28車搶救 17:492019/09/23 中時 吳亮賢 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 五股工業區內一間知名營養午餐公司今下午傳出火警。(翻攝照片／吳亮賢新北傳真) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市五股工業區內一間知名營養午餐公司，今（23日）下午4時許傳出火警，警消人員立即派出雲梯車到場搶救，總計出動28輛救災車、73人，所幸火勢及早發現，並無人員受困、傷亡，消防人員也在4時40分撲滅火勢。 據了解，起火點位於4樓工具間，平時多為堆放雜物，燃燒面積約15平方公尺，至於詳細事發原因，仍待進一步釐清。 (中時 ) #人員 #救災車 #火勢 #營養 #公司 也許您會感興趣 推薦閱讀 爸媽沒錢買牛奶改餵咖啡 害嬰上癮 17:592019/09/19 日常 118年老招牌公司 台菸酒投入CSR永續服務 15:022019/09/20 財經 台中民宅烈焰沖天 警消全力搶救 20:232019/09/20 社會 長者吃喝常咳嗽 小心這病讓生命力變差 12:142019/09/22 生活 男斑馬線上暈倒 喉嚨夾出條條炒麵 15:222019/09/22 社會 貢寮龍洞登山昏倒 彰化男送醫不治 16:172019/09/22 社會 跌破北部醫師眼鏡 農業縣老人未必武卡勇 16:182019/09/22 社會 下車不慎踩空 婦人腳卡水溝 10:112019/09/23 社會 富邦投信：重視公司治理 聚焦責任投資 11:422019/09/23 財經 公司治理評鑑把關 責任投資很簡單 13:492019/09/23 財經 社會熱門新聞 夾娃娃機店不夾娃娃 國中小情侶上演活春宮全被錄 - 社會 英雄不惜英雄 前健美國手約戰館長卻報警了... - 社會 【蘭潭死亡召喚】傳播妹愛上嘉義謝霆鋒 賣首飾幫繳罰款 - 社會 美魔女按摩睡著 他騎上馬火速衝刺 - 社會 連千毅現主時被收押 原來是小弟供出他 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。