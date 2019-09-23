新北市五股工業區內一間知名營養午餐公司，今（23日）下午4時許傳出火警，警消人員立即派出雲梯車到場搶救，總計出動28輛救災車、73人，所幸火勢及早發現，並無人員受困、傷亡，消防人員也在4時40分撲滅火勢。

據了解，起火點位於4樓工具間，平時多為堆放雜物，燃燒面積約15平方公尺，至於詳細事發原因，仍待進一步釐清。

(中時 )