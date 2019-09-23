台中市清水自由車場全面完成整修，選手在木質賽道上舒適騎乘練習。（陳淑娥攝）

台中市清水自由車場全面完成整修，選手在木質賽道上舒適騎乘練習。（陳淑娥攝）

台中市清水自由車場是全國唯一UCI認證的木質賽道，歷經20年高度使用已損壞嚴重，去年展開全面整修包括木質賽道、頂棚、看台、田場及場館，23日完工後終於嶄新登場，成為全國最新的國際級車場。

清水自由車場啟用典禮由台中市副秘書長朱康震、議長張清照、副議長顏莉敏、市議員尤碧鈴、陳廷秀、楊典忠、運動局長李昱叡等人共同剪綵。

大力爭取經費的議長張清照表示，清水自由車場改建後煥然一新，成為鰲峰山新亮點，盼藉此讓國家選手抱回更多金牌，打造台中成為運動城；副議長顏莉敏說，清水自由車場整建，將提供選手更好運動場地。

運動局長李昱叡指出，清水自由車場全長333公尺，是全國唯一經UCI認證木質賽道，至今已培育出2002年釜山亞運金牌林志勳、2010廣州亞運金牌蕭美玉等多位國家選手。

大甲高中是培育自由車手的搖籃，校長蕭建華開心說，清水自由車場整建完成，終於不用再遠赴新竹練習，對選手絕對是一大助力。

運動局表示，清水自由車場館占地約8萬平方公尺，歷經20年高度使用，原木質賽道出現木條鬆動、跑道翹曲變形嚴重、支撐桁架腐朽斷裂情形，市府投入1億800萬元、教育部體育署補助7200萬元，共斥資1億8000萬元整建，終於完工啟用。

(中時 )