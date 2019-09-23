瑞芳高工校長顏龍源（左）與來自法國的交換生Camille（馮潔）合影。（瑞芳高工提供）

瑞芳高工在瑞芳扶輪社的共同合作下，首度迎接了來自法國的Camille（馮潔）交換生。馮潔日前在瑞芳高工的校務會議與開學典禮上，以中文、英文、法文三語的方式穿插，向台灣同學們自我介紹，讓新學期一開始在校園中就吹起了濃濃的國際風，這不僅是瑞芳高工的第一次，更是瑞芳扶輪社的第一次接待國際交換生。

馮潔說，來台灣的這幾天她原本是非常緊張不安的，但是第１天進到班上就感受到同學們的友善與親切，要謝謝導師陳士賢特別請同學為他準備適宜的學習環境，期待這１年的時間能將中文學好，並且好好感受及學習台灣特有的文化。

應英二同學於9月初為馮潔辦了一個Welcome party，在歡迎會中應英二所有同學將共同演唱一首歌曲來歡迎她，並由簡敏萱同學進行台灣文化的介紹跟景點介紹，屆時也會請馮潔介紹她的家鄉與國家，更會順便教大家一點簡單的法文。而馮潔也於今（23）日下午與應英二的全班同學，一起去黃金博物館進行「觀光英語」的導覽學習，來到台灣不到１個月的時間，已能融入瑞工應英科的班級生活。

瑞芳高工應英科主任王曄勝表示，本課程為瑞工應英科觀光英語課程的一環，該課程會與瑞工鄰近的博物館進行產學合作交流，讓同學實際體驗英文導覽人員的工作環境與內容，同時藉由雙方專業師資的協同教學，逐步培訓本科同學具備實際擁有向外籍遊客進行英文導覽的能力。

瑞芳高工校長顏龍源表示，全校師生對於馮潔均非常興奮與期待，將會妥善運用這些得來不易的資源、機會與經驗，讓瑞工全體師生都能增加在國際教育的交流機會，也期盼能有更多像扶輪社這樣優質的企業團體、賢達與熱心人士，繼續協助偏鄉學校的國際教育發展。

(中時 )