想要在NBA站穩腳步已是難事，更別說想要先發上陣了，但這些事情對於某些人來說卻是輕而易舉，猶如平日和涼水一樣那麼的簡單，但全聯盟能夠先發超過1千場的球員並不多，尤其是生涯僅1場替補更只剩下兩人，如今這兩人都在湖人，那就是詹姆斯與霍華。

詹姆斯可說是現役球員第一人，身為2003年黃金梯次的他，以狀元郎之尊降臨NBA，展開16年唯我獨尊的職業生涯，至今出賽1198場，唯一替補的場次出現在2007-08球季，當時瓦萊喬因為薪水問題與騎士發生矛盾，直到12月才與騎士簽下3年1700萬美元合約，但形象受損的瓦萊喬遭到騎士球迷狂噓，12月12日主場迎戰溜馬之戰，詹姆斯自願與瓦萊喬從板凳席出賽，該役替補上場23分鐘，9投5中，攻下17分、3籃板、5助攻，騎士118比105輕鬆獲勝，而這也是詹姆斯職業生涯唯一沒有先發上場的紀錄。

霍華是2004年選秀狀元，踏入NBA就是萬眾矚目的巨星，連續4季全勤，15年職業生涯幾乎全部先發，即便最近幾年已處在下滑階段，但他在老鷹、黃蜂和巫師依舊是不動先發中鋒，唯一替補的場次是在2006年3月23日魔術主場迎戰尼克，由於霍華在賽前訓練的時候遲到，當時總教練布萊恩希爾決定讓他坐在板凳席上，該役沒有先發的霍華，上場23分鐘32秒，11投9中，攻下23分、7籃板，率領魔術111比87大勝。

霍華因為這次疏忽導致連續先發149場中斷，隨後至今又連續先發了894場，現役球員僅次於雷霆保羅(950場)以及尚未找到落腳處的「甜瓜」安森尼(1054場)。

霍華如今轉戰湖人，但能否先發還在未知數，如果先發地位被麥基搶走，那麼霍華將迎接生涯第二次替補生涯。

(中時電子報)