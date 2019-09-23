南屯里的古禮迎親隊伍表演，道具齊全，連竹子綁豬肉的竹掃都有。（黃國峰攝）

中市南屯區公所，舉辦「鑽愛永恆，情牽一生台中市108年金婚、鑽石婚、白金婚紀念表揚活動」，其中白金婚蔡禎祥（左4起）及蔡王沁賢伉儷結縭70年最久。（南屯區公所提供／黃國峰台中傳真）

南屯金婚白金婚表揚 古禮迎親隊伍來助陣

中市南屯區公所，昨舉辦「鑽愛永恆，情牽一生台中市108年金婚、鑽石婚、白金婚紀念表揚活動」共有70對賢伉儷出席，南屯里受區公所之邀，更安排精彩的古禮迎親隊伍開場，詼諧逗趣的演出，讓現場瀰漫和諧歡樂氣氛。

本年度有51對結婚逾50年以上之金婚佳偶、18對結婚逾60年以上的鑽石婚佳偶暨1對結婚逾70年以上之白金婚佳偶伉儷們報名，其中白金婚蔡禎祥及蔡王沁賢伉儷結縭70年最久，他們今年已92歲，2位長壽之道是年輕時，熱愛運動，常相伴打網球直至86歲，平常飲食及作息正常，喜歡看英語的節目，學習英文會話努力與兒孫溝通。

南屯區長簡士喆表示，本次獲獎的每對賢伉儷都是社會大眾學習的典範，期望透過金婚、鑽石婚暨白金婚紀念表揚活動，詮釋盧市長秀燕為弘揚婚姻倫常，倡導夫妻相愛白頭偕老，敬老崇孝之固有美德，並藉此喚起民眾對婚姻與長者之重視，促進社會祥和、溫馨引領固有倫理道德之精神，期盼將此精神推廣到社會每個角落，促進家庭幸福與社會和諧。在場的嘉賓都覺得賓至如歸，備受肯定。

此次紀念活動另一焦點就是，南屯里古禮迎親隊，全體隊員為此演練了一個月，尤其擔任媒人婆一角的康小姐，台詞「落落長」，但字字押韻、幽默風趣的台詞，逗得現場哈哈大笑，里長林秋潭表示，雖是表演，但道具卻很考究，竹子綁豬肉的竹掃、尾擔、帶路雞等結婚禮俗用品一應俱全，扮新郎、新娘的也是里內金婚的真正夫妻。

(中時 )