捲入阿帕契直升機打卡事件被稱為「阿帕契女王」的藝人李蒨蓉老公李德立，因經營的代理高爾夫球具公司「邁群」，積欠勞健保費共120萬元，被法務部行政執行署台北分署追繳，李德立拿出2組高爾夫球具拍賣，本月初第一次拍賣流標，台北分署預計10月1日二拍。

李蒨蓉因2015年進入陸軍601旅參觀，對AH-64E阿帕契攻擊直升機拍照、坐進駕駛艙並上傳網路炫耀，被控涉及洩漏國防機密，最終獲不起訴處分確定，但她也被封為「阿帕契女王」。

李蒨蓉丈夫李德立，是邁群集團執行長，主要代理日本高級高爾夫球具，因自去年9月積欠勞健保費120萬元，遭移送台北分署執行。執行官已先行查扣知名品牌AKIRA GOLF及RYOMA GOLF的球具組各1組，本月初聯合拍賣會上首度拍賣，每組底價新台幣7萬3000元，但乏人問津而流標。台北分署預計10月1日進行二拍。

(中時 )