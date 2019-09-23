草屯鎮公所為貫徹老人福利政策及落實鎮長競選時的諾言，今年重陽節敬老禮金，65歲以上將由500元提高至2,000元；90以上長者每人6,000元；百歲以上人瑞每人1萬元；草屯鎮長簡景賢將於明24日上午9時親自到復興里辦公處致贈重陽敬老禮金，祝福長輩們「福如東海，壽比南山」。

草屯鎮長者今年最歡欣期待的是，重陽節敬老金將由500元提高至2,000元，連同縣政府的敬老金1,000元，每位居住在草屯的65-89歲以上長者都可領到3,000元；90歲以上長者每人可領到7,000元；百歲以上人瑞，每人更可領到2萬元敬老禮金，致每位長者都喜形於色。

草屯鎮長簡景賢表示，重陽敬老禮金的發放標準以前年度（107年12月31日）前已設籍草屯鎮且持續設籍在草屯鎮的鎮民為基準。

簡鎮長並表示，今年草屯鎮的百歲人瑞有10人，90-99歲長者有587人，65-89歲有15,285人，逐年有持續成長的趨勢，代表草屯鎮是適合生活的好地方，今年草屯鎮公所排除萬難，積極籌措財源，提高發放金額，主要是草屯公所對草屯鎮老人福利政策的重視及落實。並在重陽節前，表達對鎮內長者崇高的敬意，以弘揚敬老倫理關念及落實關懷的美意。

(中時 )