交通部推出「2019擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫」，特別將環教設施場所納入團體旅遊補助。（新竹市政提供／陳育賢新竹傳真）

交通部推出「2019擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫」，將環教設施場所納入團體旅遊補助，新竹市有4座獲認證的優質環境設施場所，即日起至12月31日為止，只要到4座場所參觀學習即可獲得1萬綠點，相當於100元現金，相當好康哦。

環保局長江盛任指出，交通部觀光局公布「2019擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫」中，另有1項補助是環保署響應加碼的「秋冬綠色旅行贈萬點」旅遊獎勵活動，民眾只要下載「環保集點APP」，並加入環保集點會員，於電子優惠券專區換取「秋冬綠色旅行贈萬點」兌換券後，經現場服務人員掃券核銷，即可於次月獲得相當於100元的1萬綠點。

此次的加碼期間為即日起至12月31日，總額共將發送2億點環保綠點，送完為止，民眾可踴躍參與多加利用，拿獎勵好康又可獲得環保新知識。

至於新竹市通過環保署環境教育設施場所認證的有包括新竹市濱海低碳環境教育中心、新竹科學工業園區管理局汙水處理廠、客雅水資源環境教育中心及春池玻璃資源再生教育學堂，前3座均開放各界機關團體及民眾免費參訪與免費課程，春池玻璃資源再生教育學堂則需付費。

江盛任說，此4座環教場所每年平均都有超過萬人次參觀，是很好的環保教育場所，歡迎民眾踴躍申請環境教育課程、參觀導覽服務，提升環保知識，一起加入愛地球拿好康的行列。

(中時 )