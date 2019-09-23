農委會針對行動不便民眾推動「友善農村小旅行」。（張朝欣攝）

農委會針對行動不便民眾推動「友善農村小旅行」，23日在口湖鄉舉辦「雲遊山水，掏金農遊趣」2日遊，藉由無障礙旅遊行程鼓勵身心障礙者走到戶外，讓來台參加輪椅舞比賽的以色列舞者Vital Zinger對台灣的無障礙旅遊讚不絕口。

農委會水土保持局南投分局除改善水土環境，也致力友善旅遊與友善農產，藉此幫助農民行銷農產，其中「友善農村小旅行」活動與「9453友善旅人誌」合作，規畫各地無障礙景點，23日由口湖鄉「金湖休閒農業發展協會」舉辦「雲遊山水，掏金農遊趣」。

來自全台30餘名身心障礙者23日搭乘無障礙專車抵達口湖遊客中心，其中有1名來自以色列的輪椅舞者Vital Zinger，她日前來台參加北港媽祖盃輪椅舞比賽，感受台灣人的熱情好客，特地報名參加「雲遊山水，掏金農遊趣」。

Vital Zinger表示，她在21、22日的輪椅舞比賽中獲得銀牌，非常開心，比賽結束後捨不得離開台灣，計畫多玩幾天，第1個行程便來到雲林海邊，這裡的食物很美味，自然生態有特色，讓她留下美好的回憶。

「9453友善旅人誌」成員林崇偉、「金湖休閒農業發展協會」專案經理蔡云姍指出，此次無障礙旅遊結合山海景點，第1天參訪口湖鄉台灣鯛生態園區、馬蹄蛤主題館等；第2天轉往山區的華山休閒農業區，再到北港朝天宮文化巡禮、品嘗小吃，非常多樣化。

(中時 )