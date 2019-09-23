阿嬤拍攝婚紗照後開心地挑選照片。（張朝欣攝）

口湖鄉公所為讓長者重溫新婚美好回憶，23日找來婚紗業者為長者拍攝婚紗照，25對結婚50年以上的夫妻穿上西裝、禮服，拍下一張張幸福洋溢的照片，記錄歲月洗禮的感情，成為老人家們最棒的重陽節禮物。

「阿公，親一下阿嬤！」、「麥啦！80幾歲了，對看一下就好啦！」25對結婚50年以上的老人家，23日在口湖遊客中心拍攝婚紗照，阿公阿嬤們拍照時大多害羞不好意思，不過選照片可就興高采烈「這張有水，年輕時我更加水」、「少年時我嘛是1個黑狗兄」。

25對老夫婦中，8對是結婚60年以上的鑽石婚、17對是50年以上的金婚，他們說早前物資缺乏，相機是奢侈品，沿海偏鄉更是貧困，因此大部分人都沒有拍婚紗照，如今補拍，見證了歲月的流轉與愛情的堅貞。

口湖鄉長林哲凌表示，以往重陽節都是贈送金戒指、金項鍊做為紀念，但他想要用不一樣的方式，讓長輩們留下難忘回憶，時間是夫婦2人經營婚姻的最佳證人，因此決定藉由婚紗照，為長輩們的愛情留下見證。

鄉公所社會課長黃梅蘭說，今年特別聘請專業婚紗公司為結婚50年以上夫妻拍攝婚紗照，贈送每對夫妻8組照片，重陽節前夕並在北港鎮朝聖高悅酒店舉辦「再回到從前」喜宴，現場展出大家的照片，讓親友們一起獻上最溫馨的祝福。

(中時 )