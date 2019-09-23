據香港中通社23日報導，瑞士阿爾卑斯山脈22日舉行了一場別開生面的葬禮，告別瀕臨消失的冰川。出席儀式的當地居民等呼籲各國採取緊急措施，防範全球變暖。

據瑞士資訊網站報導，前來「送葬」的人群均身著黑衣，他們爬上了位於瑞士東北部的皮措爾山（Pizol） ，到達了海拔高度近3000米的一處冰川底部。一名牧師和數位科學家在現場進行了氣氛肅穆的演說，紀念「早逝」的冰川，全程還有曲調悲涼的阿爾卑斯號角伴奏。在活動最後，參加者們還為皮措爾冰川獻上了花圈。

一名婦女參加在阿爾卑斯山脈的冰山「葬禮」。 （路透）

皮措爾冰山正在迅速消亡。路透援引名為「全球冰川變化報告」的組織稱，在1987年，皮措爾冰山占地約為0.32平方公里；四年以前，其占地為0.1平方公里；而到了今年，冰川的面積只有0.06平方公里。

來參加「送葬儀式」的環保主義者們表示，該活動與聯合國總部紐約正籌備舉行的氣候行動峰會同步，希望引起全球各地的青年活動人士對冰川消亡問題的關注。

據認為，瑞士阿爾卑斯山脈已有500多條冰川消失，皮措爾冰川也將在幾年後消融。

身著黑色衣服的冰川研究人員和當地居民等200多人參加了這場冰川葬禮。1名研究人員呼籲人們關心冰川消失的危機。他說，「這條冰川已回生無望，但其它冰川還有希望。大家努力削減二氧化碳，減少氣候對冰川的影響吧！」

另一名72歲的當地男子說，「以前，冰川一直延伸到下面的湖泊，可以滑雪下山。希望大家多多了解全球變暖造成的影響」。

(中時電子報)