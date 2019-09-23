黃騰輝的2020年藝術年曆，邀請鄭愁予等13名當代著名詩人共同創作。（黃輝騰提供／陳淑芬台中傳真）

以「玫瑰」創作主題聞名的古典玫瑰園創辦人、藝術家黃輝騰，今年結合鄭愁予等13名當代著名詩人，共同創作2020年藝術年曆，詩人為每月畫作作詩，「小王子」黃輝騰畫出鍾愛的「玫瑰」萬種風情，以「詩中有畫、畫中有詩」的年曆融合詩畫，走入民眾生活日常。

黃騰輝從事藝術創作30年，獨鍾以「玫瑰」為創作主題，並有「小王子」雅稱，他是首位登上國際信用卡的華人藝術家，也是瓷器設計師， 10年來每年推出的「黃騰輝藝術年曆」，都搶下書局熱銷排行榜，今年在9月25日於誠品書店門市、網路書店開始預購。

黃騰輝說，他希望是讓藝術「平凡化」，在人的生活中無所不在、深植人心，因此堅持「年曆入畫」，將自己的畫作印成年曆，陪伴在每人的生活日常。他的2020年藝術年曆，邀請鄭愁予、楊風、蘇紹連、陳寧貴、徐慶東、莫渝、莫云、吳櫻、邱一帆、林盛彬、黃玉蘭、陳胤及蔡家宇等13名當代詩人，融合詩、畫共同創作。

「黃騰輝的畫作特具強光奪目的花彩，有的正如噴著紅焰的玫瑰園圃，可見玫瑰有普世的真美」詩人鄭愁予黃騰輝畫作賦詩《園丁見證玫瑰是玉琢的的》，讚譽黃騰輝是玫瑰園裡永恆的園丁。

(中時 )