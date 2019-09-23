22日午間有兩位動力飛行傘玩家，在基隆港區飛行盤繞，並飛到市區，在這之前有人拍到他們在外木山飛行。（基隆鳥會沈錦豐提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆有兩位動力飛行傘玩家，於22日在港區飛行盤繞，並飛到市區高樓旁冒險飛行，再飛進市區後消失，看起來明顯違法的危險行為，不料基隆港務分公司卻表示，目前港區只禁止空拍機，並未禁止更大型的動力飛行傘，因為沒有發生過這種情況，會再與航港局研議，讓民眾大呼不可思議。

這段不可思議的事，就發生在基隆市區，讓當時正在觀察港區黑鳶的野鳥學會大呼訝異，若撞到高樓掉落，相當危險。常務理事沈錦豐指出，依據基隆港務分公司明文規定，港區範圍內可能涉及公務機敏設施或港區業者商業機密，為維護港區安全，原則不開放民眾或業者於商港區域內操作使用遙控無人機，不過對於動力飛行傘沒有明確管制。

航港局對此回應表示，民航法有記載超輕載具管理辦法，飛行傘就包含在其中，按照民航法，基隆港不是可飛行空域之一，是可以對飛行傘玩家除以罰鍰。至於是否考慮立法限制飛行傘進入港區，航港局則回道，本次案例實屬個案，目前並不會將這方面納入商港法修法範圍。

(中時 )