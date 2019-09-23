拓寬工程將採單側拓寬方式，保留綠色隧道景觀。(莊曜聰攝)

新化果菜市場將由鬧區遷建到南175線東榮里地段，新址周邊路段僅有6到8公尺寬，大型運輸車輛通行有其危險性，基於交通安全，市府斥資超過5.1億元，將進行南175線拓寬工程，並顧及當地生態景觀，以單側擴建的方式處理，保留沿途600株芒果樹，留住綠色隧道景觀，動土典禮今天舉行，預計2020年底前完成。

市長黃偉哲主持動土典禮表示，果菜市場未來將是當地指標性的建築，與虎頭埤風景區相互串連，工務局配合推動道路擴建，完成後，可提供民眾往更舒適、安全的行車環境。

南市工務局指出，南175線的拓寬路段，從台20線起到果菜市場預定地，約2.2公里，包含用地與施作等經費，籌資了5億1600萬元，拓寬後將由原來的6到8公尺增加為13.5到17公尺，並配置單側自行車道與雙向混合車道。

道路兩旁原先種植土芒果做為行道樹，綠色隧道景館是一大特色，地方也有保存聲音，為保留景觀，工務局朝減少移除的方向規畫，改以單側拓寬取代等邊拓寬。現有行道樹將成為中央分隔島，此方式須移植的僅60株，果菜市場以南的綠色隧道景觀將保留原狀，

工務局表示，開工後將首先進行冷水埤橋改建，將該處路段截彎取直，施工時採單線雙向通行，呼籲民眾進入虎頭埤風景區時可改由新化外環道轉中興路，以策安全。

(中時 )