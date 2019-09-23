網紅直播主連千毅和「大仁哥」鄭又仁兩造糾紛、引發高雄連日街頭暴力事件。高雄地院23日下午四點裁定鄭又仁35萬元交保候傳，每週二、五至新興分局前金分駐所報到。鄭又仁當庭求交保時，一度遭檢察官羅水郎怒斥「你不先去連千毅那惹事、就不會有那麼多風波！」

交保消息一傳出，鄭又仁的友人立刻帶著現金、辦好手續，庭後不到半小時，鄭又仁隨即從法警室走出，在數名男子擁護之下快步離開高雄地院。

鄭又仁於23日凌晨0時20分遭警方押解至高雄地院，以涉嫌恐嚇且有反覆實施及勾串之虞聲押，留在候審拘留室過一夜，下午4點召開羈押庭，歷經2小時庭訊，法官認定其涉嫌恐嚇、聚眾滋事，當庭裁定35萬元交保候傳。

據了解，鄭又仁當庭強調，自己家中尚有高齡父母要照顧，希望法官予以交保候傳。但檢察官羅水郎直接回嗆，若鄭又仁不派人去連千毅的倉庫前滋事，就不會引爆後續那麼多的衝突事件。搞到如今連千毅左營的公司、鼓山的倉庫、前鎮的寵物店前，每天都得要派警察24小時輪班駐守。「難道他們（員警）都沒有家人、只有你有家人嗎？」

「大仁哥」鄭又仁是高雄二聖路寵物店老闆的哥哥，在高雄道上具有一定地位。這次與連千毅在網路上引爆戰火、激發多起街頭暴力事件，引發黑白兩道關注、軒然大波。

警方偵訊時，鄭又仁僅坦承在網路上與連千毅互嗆，否認19日凌晨李男駕車衝撞連千毅的倉庫、21日凌晨2男在連千毅左營公司門口丟漢堡等事件與他有關。C

(中時 )