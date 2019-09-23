基隆市長林右昌說，發展智慧城市圖資很重要，但現在地籍圖，管線圖根本套疊不起來，基隆市要幾十年才有辦法整合，很難智慧的起來。他呼籲中央當重大國家建設來推動。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆市長林右昌說，發展智慧城市圖資很重要，但現在地籍圖，管線圖根本套疊不起來，基隆市要幾十年才有辦法整合，很難智慧的起來。他呼籲中央當重大國家建設來推動。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆市近年來為推動智慧城市，極力深耕教育、交通、漁港及消防領域，更於23日與經濟部工業局共同舉辦座談會，市長林右昌表示，要推動城市智慧化是非常花錢，若把它想成新世代基礎建設，就必須完成基本資訊匯流整合、調查，甚至重新測繪工作。他期盼中央編列資源來協助地方推動智慧城市，讓民眾可以早日享有更好的生活。

林右昌說，智慧城市需感測資訊及軟硬體布設，他提出新市政大樓規畫，不單只是新辦公室，還把防災中心、城市智慧治理中心軟硬體建置起來，易於掌握城市圖資、交通、氣候、公共設施管理訊息，讓城市治理者清楚現況，隨時監測並立即反應，這是可想像願景與目標。

林右昌還表示，過去因為測量基準點不同，對應到現今的圖資套疊不起來，地政處正在進行圖資整合，若要完成，不僅花錢、花時間，也很花人力，但智慧城市如果沒有整合基本圖資，上面要做加值運用就一定會遇到瓶頸，城市治理也無法真正智慧化，直轄的六都等因為有資源可能做得好一點，但他們的經驗很難被拷貝到其他非六都的縣市，他更指出，自己會積極向中央反映，當重大國家建設來推動，逐步完成「魅力港灣．繽紛基隆」的智慧城市願景。

(中時 )