全國首創！台中市都市發展局攜手台中市室內設計裝修公會，號召公會旗下超過500名設計師會員參與「台中市公益廁所競圖設計」活動，針對南屯「豐樂公園」、豐原「中正公園」兩處公共廁所提出改造設計案，11月中將邀請民眾票選，金獎可獲得6萬元獎金，明年5月將完成公廁改造工程，顛覆大眾對於公廁的想像！

台中市都發局長黃文彬表示，日本及歐美多國的公廁不僅乾淨、衛生，建築造型、材料應用與維護方法都有特別規劃，呈現城市文明。因此，都發局將訂定公共廁所設計規範，建設局管理公園廁所標準，環保局訂定維護及清潔機制，社會局訂定公廁男女性平比例。

黃文彬進一步表示，經與建設局盤點全市171座公園綠地的公共廁所，率先挑選南屯豐樂公園、豐原中正公園兩處已使用超過15年之久的公廁進行競圖；中市府感謝台中市室內設計裝修公會熱心參與，將從通風、採光、綠化、使用友善等多方面提升公廁使用環境，盼改造完成後形成示範作用，為未來的公廁定出標準規範。

台中市室內設計裝修公會理事長李仲立表示，公廁就像市政建設的小櫥窗，如廁文化不僅對應著一個城市的生活水平，而且直接關係到民眾對政府公共建設的省思。如何破除公廁「不安全」及「不乾淨」的舊有印象，營造給民眾有感的公共環境使用空間，將是一個進步城市追求的目標！

李仲立表示，為讓公廁有著新的文化意象，由公會發起公廁競圖設計活動，將突破傳統公廁陳舊的印象，透過市府都發局的媒合，將競圖設計標的物設定於南屯區「豐樂公園」及豐原區「中正公園」二處中市時下熱門的旅遊景點，並提供優渥的競圖獎金及名額，希望透過會內設計師集思廣益的創意，依據「無障礙環境設計」及親子、友善相關法規規範，協力打造全新亮點之城市公益廁所。

「台中市公益廁所競圖設計」活動已向公會500多位會員募集設計，10月30日下午5時截止收件。預計初審完成後，設計作品將於11/16至11/30放在公會與市府官網，開放民眾票選；榮獲金、銀、銅獎作品，可分別獲得6萬元、1萬元及5,000元獎金。

李仲立強調，台中市公益廁所競圖設計將協力建造兼具「無障礙」、「環保」、「便民」、「安全」及「科技」理念的公益廁所，期望帶給市民全新的如廁觀感。該公會已募集400萬元經費，並與裝修業者合作，提供建材及設備資源，男女廁所比例都將依照規定設置，並增加無障礙及親子廁所的空間，明年5月底前可完成改造工程。

(工商 )