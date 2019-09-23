雲林監理站今日到雲林監獄宣導不酒駕，為76名因酒駕坐牢的受刑人開辦講習，鼓勵大家戒除酒駕惡習，強調酒駕害人害己，希望能降低酒駕再犯率。

該講習一連兩天，明日還有1天，課程包括生命教育、酒癮預防與治療及戒酒案例，並宣導最新交通法令及安全駕駛、肇事逃逸的法律責任等，這也是監理單位首度進駐監獄開辦講習的創舉，借以向酒駕收容人矯正對話。

嘉義區監理所副所長黃萬益表示，儘管刑責加重，但酒駕再犯率仍高達2成，雲林地區也達約18％，所以酒駕相關教育很重要，監理單位深知受刑人日後就業的需要，所以與雲監合作開辦獄中講習，希望讓受刑人了解最新處罰條例，也了解酒駕坐牢，還被罰了一大筆罰金，甚至吊照可能丟了工作，希望大家好好想想，不要再犯。

雲林監理站站長吳孟峰指出，駕駛人無正當理由不依規定接受道安講習者罰1800元，逾6個月以上仍不參加者吊扣駕照6個月，最重處罰吊銷駕照1年後才能重考。有鑑於過去常有民眾反映，有許多在監的受刑人，無法參加道安講習，甚至被吊銷駕照情形，也造成家屬常為奔波辦理延訓或申訴。

(中時 )