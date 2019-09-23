犀牛海。（照片取自中新網）

諾日朗瀑布。（照片取自中新網）

9月23日，阿壩州在松潘縣召開全州文化旅遊暨全域旅遊發展大會。阿壩州委書記劉坪在會中表示，經省政府批准，九寨溝景區計畫本月27號(世界旅遊日)試開園，由九寨溝管理局對外發布公告。

經過兩年災後恢復重建，九寨溝景區85％的區域已基本具備開放條件。此次九寨溝景區擬開放區域，地災治理已基本完成，開放的景點中既有美麗的諾日朗瀑布，也有新景點雙龍海瀑布。由於今年雨水充沛，景區內海子特別美麗漂亮。擬開放區域道路、棧道、休息亭、環保廁所等專案的後續收尾工作基本完成，諾日朗綜合服務中心已具備3000人同時用餐條件。同時完成了景區地質災害隱患詳細調查與風險評估報告和地質災害安全隱患評估報告，完成了實名制網路購票系統和6套門閘檢票系統的升級。

為推動全域旅遊發展，九寨溝縣也將力爭甲勿池、甘海子、羅依生態農業產業園、柴門關等新景區景點與九寨溝景區同步開園。

(旺報 )