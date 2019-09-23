電影《返校》口碑持續發燒、票房開紅盤，上映3天累積6770萬票房佳績，僅次近年破億片《賽德克巴萊》上／下集、《那些年我們一起追的女孩》。《返校》更擠下《五月天人生無限公司》，躋身本年度國片票房冠軍，可望成為本年度首部破億國片。
導演徐漢強和演員王淨、曾敬驊20日到戲院與影迷會面，發現第1排都坐滿滿的觀眾，相當驚訝，導演徐漢強感性與觀眾分享，「觀眾給予我的回饋也不比電影少，珍惜每位願意看片的觀眾，由衷謝謝！」觀眾見到劇組隨片宣傳都是掌聲如雷，並說：「謝謝你們拍了這麼好看的電影。」王淨和曾敬驊也與觀眾熱情握手致意，表達心中無限感謝。
熱愛《返校》的網友更當起偵探解析電影隱含的符號彩蛋，片中虐心台詞「你是忘記了，還是害怕想起來」、「活下來，記住這裡的一切」也成為流行語，甚至出現許多「二次創作」，除了影城跟風將戲院廁所佈置成片中場景，還有許多插畫、小說文字再創作。
《返校》10月將前往釜山影展參加「午夜狂熱」單元，除了電影放映之外，導演與主角也會依同前往。該片上映中。
(中時 )
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