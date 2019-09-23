直播主連千毅與「大仁哥」鄭又仁互嗆、砸店、甚至開槍，堪稱負面教材，孰料連千毅竟受邀為企業演講，指導單位掛名桃園市青年局，「館長」陳之漢也以全運會形象大使名義推薦，桃市府23日和連切割，強調是民間團體主辦，沒補助、沒授權掛名、更沒邀請開講，主辦單位也致歉，並宣布活動取消。

引起高雄街頭大亂鬥的直播主連千毅，因涉及砸店、槍擊寵物店遭逮，甚至被收押禁見，但網路卻流傳連千毅10月27日受邀為桃竹苗企業演講的海報，主講「直播致富」，甚至吹捧連是「亞洲直播天王；與館長YT直播同時觀看新紀錄；直播賣勞斯萊斯、直昇機、遊艇多項無人能超越紀錄」，其中桃園市青年事務局掛名「指導單位」，而「館長」陳之漢也被主辦單位以「全運會形象大使」名義推薦連千毅。

青年局長顏蔚慈昨嚴正否認，強調主辦單位是「桃園國際青年商會」，沒跟青年局提出活動申請、也沒獲得補助、更沒參與活動指導，卻逕自將青年局列為指導單位，已發函要求更正下架，並呼籲民間團體邀請演講者要考量社會正面影響力，避免造成青年朋友價值混淆。

體育局長莊佳佳和新聞處長詹賀舜也強調，全運會代言人全都是選手，「館長」陳之漢是全運會的「名人推薦」和「加油大使」，並非代言人，館長推薦青商會邀連千毅演講都和全運會無關。

桃園國際青年商會也發布聲明道歉，對於講者牽涉刑案始料未及，除宣布活動取消、未來會慎選講者，也對自作主張將桃園市政府青年事務局列為指導單位道歉。

(中時 )