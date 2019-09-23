中央與地方各界聯手把關食品安全管理。（何冠嫻攝）

大閘蟹產季到 中央與苗栗各界聯手把關食安

大閘蟹產銷季節到來，苗栗縣政府為維護縣內優質大閘蟹品牌與食品安全問題，不僅輔導管控並且設計產地標章與雷射防偽蟹環。23日縣府與法務部、衛福部以及地方食品公會等單位，簽署食安廉政企業誠信宣言，力護食品安全，讓民眾吃的安心。

因應秋季大閘蟹即將上市，苗栗縣副縣長鄧桂菊、法務部廉政署主任祕書馮成、苗栗地檢署檢察長鄭鑫宏、衛生福利部政風處長金祥等相關單位外，優質大閘蟹產銷協會、一級棒大閘蟹推展協會、外燴職業工會、餐飲職業工會、糕餅商業同業公會及廠商代表等餐飲各界，23日簽下「企業誠信宣言」，誓言位縣民把關飲食安全。

鄧桂菊表示，苗栗水果和農特產品多樣且品質優良，即將上市的大閘蟹不但必須通過64項藥物殘留與戴奧辛檢測，還有產地QR code標章和雷射防偽蟹環，並對其他農特產把關食安，謹慎控管源頭以掌握銷售地，建立產品履歷，對於食品安全管理大有助益。

鄭鑫宏指出，苗栗地檢署近來起訴2件違反食品安全、5件違反藥物管理案件，另有37件緩起訴，嚴正制查緝食安罪犯做行政部門後盾。馮成更肯定苗栗各界推動食安相關作為與成果，將廉政工作導入食安系統後，盼民眾對食安能重拾信心。

(中時 )