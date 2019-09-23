由陳彥豪執導的《里長奧笑連》，生動記載27歲的汐止湖興里長郭書成處理里內大小事，今年4月甫獲得新北市紀錄片獎與1萬美元協拍獎勵，昨天又在CNEX主辦的第10屆華人紀錄片提案大會奪下「觀眾票選獎」，現場抱走由觀眾塞滿9000多元的小紅豬撲滿，陳彥豪說，很高興獲得觀眾青睞，未來會用更好的影像，讓更多人瞭解新北在地發生的故事。

新北市新聞局長蔣志薇表示，2019新北市紀錄片獎今年吸引137件提案，在4月底選出12部作品，每部獲得拍片獎金1萬美金與協拍資源，預計10月底將在府中15舉辦「2019新北市國際紀錄片月」，包含《里長奧笑連》在內的12部優選影片均會播映及映後座談，有興趣的朋友不要錯過。

至於已經10歲的「華人紀錄片提案大會」，今年總計收到 173 件提案，數量為歷屆之最，資深和新進導演同場較勁，在平台分享故事，也促成更多國際聯合製作與發行。今年的提案大會已於9月22日舉行閉幕及頒獎典禮，有14項獎項頒布。

(中時 )